شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مفتي ”مدينة زبيد” العلامة محمد الأهدل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي العلامة محمد أحمد داود البطاح الأهدل، مفتي مدينة زبيد عن عمر ناهز السبعين عاما، والذي وافته المنية عصر أمس الأربعاء بأحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

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وقد قضى الفقيد جل عمره في التعلم عند علماء زبيد، ودرس في المدرسة العلمية بجامع الأشاعرة حتى نال الإجازة العلمية وصار مفتيا لمدينة زبيد.

وكان للفقيد إسهامه الكبير في تدريس العلوم الشرعية برباط جده يوسف الأهدل، بالحديدة.