شكرا لقرائتكم خبر عن الميسري يعين أبو مشعل الكازمي في منصب أمني رفيع بعد ترقيته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري قرارا قضى بتعيين القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة أبين علي الذيب المعروف بابو مشعل الكازمي مدير لشرطة أبين ” الامن العام ” وترقيته إلى رتبة عميد. وجاء قرار تعيين ابو مشعل والذي يعد إحدى أبرز قيادات المقاومة بعد ايام من استقالة مدير شرطة المحافظة السابق الخضر النوب . وكان ابو مشعل يشغل منصب نائب مدير امن عدن وقبله قائد شرطة مركز البساتين .

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