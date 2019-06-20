شكرا لقرائتكم خبر عن اليافعي لـ الجنرال الأحمر: كرامتنا أهم من النفط والثروة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الكاتب الصحفي ياسر اليافعي، اليوم، رسالة هامة للجنرال علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية.

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وقال اليافعي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “علي محسن الأحمر بدل أن يصعد في محيط صنعاء لجأ إلى تفجير الوضع في شبوة وسقطرى وسعى لتفجيره في عدن”.

وأضاف: “قولوا له أن من أهان كرامته ومعسكراته وبيته هم الحوثيين في صنعاء، وقولوا له أن الكرامة أهم من النفط والثروة وحتى وحدة من طرف واحد”.