شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي: إسقاط إيران للطائرة المسيرة ”هجوم لم يسبقه استفزاز” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الجيش الأمريكي أن إسقاط إحدى طائراته المسيرة لكنه قال إن الواقعة حدثت في المجال الجوي الدولي رافضا رواية إيران عن أن الطائرة كانت تحلق فوق أراضيها. حادثة إشقاط الطائرة تزيد من التوتر بين الجانبين.

قال بيل أوربان الكابتن في البحرية الأمريكية اليوم (الخميس 20 يونيو/ حزيران 2019) إن “التقارير الإيرانية بأن الطائرة كانت فوق إيران زائفة”. وأضاف “كان هذا هجوما لم يسبقه استفزاز على طائرة مراقبة أمريكية في المجال الجوي الدولي”. وذكر أن إسقاط الطائرة تم في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز الساعة 11:35 مساء تقريبا بتوقيت جرينتش يوم 19 يونيو حزيران 2019.

وقال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن “أي انتهاكات لحدود إيران مدانة بشدة… نحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والاستفزازية”. من جهته أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن انتهاك حدود جمهورية إيران الإسلامية “يمثل خطنا الأحمر”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط “طائرة تجسس أمريكية مسيرة” اليوم الخميس لدى اختراقها “المجال الجوي للجمهورية الإسلامية”، في مؤشر جديد على تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة. وقال الحرس الثوري في بيان إن “نيران الدفاع الجوي للحرس الثوري أسقطت” الطائرة المسيرة “في ساعات الصباح الأولى” في محافظة هرزمكان في جنوب إيران.

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وأضاف البيان أن الطائرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نورثروب غرونمان)، أسقطت في منطقة كوه مبارك “بعد أن اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية”. ولم يتضمن البيان تفاصيل إضافية.

ولم يبث التلفزيون الإيراني أي صورة بعد للطائرة المذكورة. وبحسب التلفزيون، تقع المنطقة التي سقطت فيها الطائرة في محيط مرفأ جاسك على بحر عمان. ومحافظة هرمزكان محاذية لمضيق هرمز الاستراتيجي الذي تمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية التي تنقل بحرا.

وتأتي الحادثة في خضم توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة. وجدّدت واشنطن الأربعاء اتهاماتها لإيران بالوقوف وراء هجومين على ناقلتي نفط يابانية ونرويجية في بحر عمان في 13 حزيران / يونيو، أثناء إبحارهما قرب مضيق هرمز.

ووقع الهجومان بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نرويجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات “تخريبية” في مياه الخليج. ووجهت واشنطن آنذاك أيضا أصابع الاتهام إلى طهران.