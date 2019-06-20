شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور: حريق يلتهم أحد باصات النقل القادمة من اليمن إلى السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شب حريق هائل صباح اليوم في أحد باصات النقل الجماعي القادمة من اليمن إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مسافرون ” إن باص حمولة 50 راكب يتبع شركة الراحة اشتعل في في محطة بن عسكر بعد شرورة ب٣ كيلو – جنوب شرق السعودية – بالقرب من منفذ الوديعة الحدودي بعد دخوله من اليمن.

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وأكد المسافرون” إن الحريق شب في الباص من جهته الخلفية نتيجة تلامس بعض الأسلاك الكهربائية بعد لحظات من توقفه في المحطة ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأضافوا ” إن المسافرين هرعوا إلى الباص لأخذ أغراضهم فيما التهم الحريق عدد من أغراض المسافرين الخفيفة التي كانت على متن الباص إضافة إلى عدد من الجوازات التي كانت لاتزال داخل الباص.

وحسب الصور الواردة التهم الحريق الباص بالكامل بعد تأخر وصول جهاز الدفاع المدني إلى المنطقة النائية عن التجمعات المدنية.