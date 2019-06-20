شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تمنع موردي القات من المرور باتجاه عدن وخسائرهم بالملايين..صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مديرية قعطبة بالضالع ان مليشيا الحوثي الانقلابيه منعت موردي القات من المرور باتجاه سناح.

وبحسب المصادر ان مليشيا الحوثي قامت بنصب نقطة في منطقة سليم في الطريق الرابط بين إب وقعطية ومنع موردي القات من مناطق عدة من المرور باتجاه سناح.

Advertisements

وذكرت المصادر ان ذلك تسبب بخسائر كبيرة لموردي القات وتعرضهم لخسائر بالملايين ومنهم اتلف القات لديهم.

وأشارت المصادر ان المليشيا تمارس إنتهاكات في الطريق وفي المحال والمقايل تداهمها وتعتدي على السكان وتقوم بتفتيش ما تحوية هواتفهم بطريقة غير اخلاقية .