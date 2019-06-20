شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... الصاروخ الذي هز العاصمة صنعاء اليوم (شاهد فيديو + صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل الهدهد انولاين على صور للصاروخ من سكان محليون الذي هز صنعاء قبل دقائق وهناك انياء تتحدث بن هو صاروخ حوثي ولم نكشف عن اي تفاصيل حتي الحظة.

وقلبت مصادر سُمع دوي انفجار كبير ،صباح اليوم ، في العاصمة صنعاء اثار الرعب في أوساط المواطنين .

وعلم من مصادر محلية ان الانفجار الذي سُمع صداه نتيجة اطلاق مليشيا الحوثي صاروخ "ارض جو" من معسكر الصيانة شمال العاصمة صنعاء و انفجر في السماء دون إصابة اَي اهدف.

و تكثف مليشيا الحوثي من اطلاقها للصواريخ البالستية بأوامر من إيران لتخفيف الضغط عليها نتيجة العقوبات الأمريكية .

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ودأبت ميليشيات الحوثي الإيرانية، منذ احتلال العاصمة ومناطق اخرى قبل سنوات، على إطلاق صواريخ بالستية باتجاه المناطق المحررة والأراضي السعودية وقتل المواطنين الأبرياء