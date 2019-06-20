شكرا لقرائتكم خبر عن مغترب يمني يثير ذهول السعوديين ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بعمل رهيب لم يسبقه اليه احد ودولة خليجية ترحب به وتشجعه وتمنحه الجنسية (الاسم+ صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تادول نشطاء سعوديين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتصميم مخطط تقاطع بدون الحاجة إلى إشارة المرور ويمكن تطبيق تصميمه على أرض الواقع وقال النشطاء ان المهندس اليمني إسمه رضا صالح يعمل بشركة النقل الجماعي السعودي صمم مخطط تقاطع بدون الحاجة إلى إشارة المرور ويمكن تطبيق تصميمه على أرض الواقع . Advertisements واكد النشطاء السعوديين ان تصميمه لم يجد القبول لدى المملكة العربية السعودية فاتجه لدولة البحرين اللتي دعمت فكرته ورحبت به والآن واعلنت استعدادها لمنحه الجنسية وكشفت مصادر بحرينية في وزارة المواصلات إن المغترب اليمني سيجد الترحاب وسيمنح الجنسية اذا تقدم لطلبها وانه جار العمل على تطبيق ذلك التصميم وتلك الفكرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مغترب يمني يثير ذهول السعوديين ويشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي بعمل رهيب لم يسبقه اليه احد ودولة خليجية ترحب به وتشجعه وتمنحه الجنسية (الاسم+ صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.