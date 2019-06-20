شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الصرف بعد ”إضراب شركات الصرافة” وارتفاع الدولار في السوق السوادء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار الصرف في اليمن، بعد تنفيذ الإضراب في عدد من المدن وقيام شركات الصرافة بالإغلاق.
حيث شهدت أسعار الصرف صعوداً للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في بداية تعاملاته صباح اليوم الخميس.
ووصل سعر الريال اليمني مقابل الدولار اليوم لعمليات البيع 562 ليرتفع قليلاً ليصل إلى 564 للشراء في السوق السوداء، أما سعر الريال اليمني مقابل السعودي اليوم فكان 149.5 للبيع مقابل سعر 150.5 للشراء.
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