شكرا لقرائتكم خبر عن خبر طارئ ورد للتو..السعودية تفاجيء كل اليمنيين بخبر صادم وتمنع دخولهم الاراضي السعودية وتبدأ تطبيق القرار بعد عشرة ايام فقط من الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوقفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية تأشيرات العمرة بالنظام الإلكتروني ابتداء من يوم الإثنين 17 يونيو الحالي.

وقالت وزارة الحج والعمرة في السلطات السعودية، إنها أبلغت تعليماتها لمؤسسات العمرة “بإيقاف تصدير التأشيرات بنظام الإلكتروني أو الآلي بداية من يوم الاثنين 17 حزيران/ يونيو 2019″، حسب صحيفة “عكاظ” السعودية.

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وحذرت الوزارة المعتمرين أن “آخر يوم للسماح بدخول المعتمرين الصادرة لهم تأشيرات قبل هذا التاريخ هو الثلاثاء 2 تموز/ يوليو 2019”.

ولم تعلق وزارة الاوقاف والارشاد اليمنية على هذا الامر او تصدر اية توضيحات خاصة لليمنيين الذين يعيشون ظروف خاصة سواء في المناطق المحررة او الواقعة تحت ميليشيات الحوثي.

وربما يتسبب هذا القرار في حرمان عشرات الالاف من اليمنيين الراغبين في اداء مناسك الحج .