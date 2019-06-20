شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صور" اولية للدمار الذي سببته اشتباكات امس في عتق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سادت مدينة عاق حالة من الهدوء الحذر صباح اليوم الخميس. وقال شهود عيان لصحيفة عدن الغد ان المعارك خلفت دمار لعدد من الاطقم التابعة للجيش وقوات النخبة. وقال مواطنون ان 3اطقم شوهدت وهي محترقة بعدد من التقاطعات. Advertisements وتتمركز قوات من الجانبين في انحاء مختلفة من المدينة. وتسيطر كلا من القوات على اجزاء مختلفة من المدينة.

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