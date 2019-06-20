شكرا لقرائتكم خبر عن فضحية جديدة ...مندوبة الحوثيين في الأمم المتحدة ليست يمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة للجماعة المسلحة، أكدت مصادر سياسية أن المندوبة التي عينها الحوثيون في الأمم المتحدةليست يمنية واسمها الحقيقي كيم شريف ولا تتحدث العربية.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين منحوا شريف جوازا دبلوماسيا مزورا باسم أم كلثوم باعلوي وتعمل في مكتب قناة " أهل البيت" بلندن وهي قناة مقرها الرئيس في كربلاء.





وذكرت وكالة سبأ في نسختها التابعة للحوثيين إن مهدي المشاط رئيس المجلس الانقلابي أصدر ما أسمته "قرارا جمهوريا" بتعيين أم كلثوم علي عمر باعلوي مندوبا دائما للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".