شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر توجيهات صارمة ومعين عبدالملك ء يبدأ بأول تحرك "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاربعاء 19 يونيو/حزيران، دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس هادي لإجراءات سلطات سقطرى الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وامن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة.





وفي اتصال هاتفي أجراه بمحافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية، وجه رئيس الوزراء باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحفظ الأمن ونزع كل بؤر التوتر والاحتقانات والعمل على تجاوز الإشكالات الأخيرة.

وأشاد معين عبدالملك، بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون وفاعلية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن و الاستقرار.

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ولفت الى ان محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.

ووجه محافظ سقطرى وقياداتها، بمضاعفة الجهود لتطبيع الأوضاع في الأرخبيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مجددا دعم الحكومة للسلطة المحلية وقيادتها والحرص الكامل على تحقيق تطلعات المواطنين في الاستقرار والتنمية.

واستمع رئيس الوزراء من محافظ سقطرى والمسؤولين والقيادات العسكرية والأمنية، الى إحاطة شاملة حول الأوضاع في المحافظة بمختلف جوانبها، بما في ذلك الإشكالات الأخيرة والخطوات التي تمت لتجاوزها.

وامس الثلاثاء 18 يونيو/حزيران، اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية، وقوات من الحزام الأمني الموالي للامارات، في محافظة أرخبيل سقطرى، حاولت السيطرة على ميناء سقطرى.