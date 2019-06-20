شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع التطورات الاخيرة ...محمد الربع يثير الجدل من جديد ويشن هجوما لاذعا على المجلس الانتقالي وجماعة “شلال خان“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هجوم جديد على ما يفتعله المجلس الانتقالي الموالي للإمارات من معارك جانبية في المحافظات الجنوبية ، أكد الإعلامي المعروف محمد الربع أن الانتقالي ومن وراءه نجحوا في حرف مسار المعركة.

وقال علق الاعلامي الساخر محمد الربع على التطورات العسكرية في مواجهة الانقلاب الحوثي وتدخل عاصفة الحزم لإعادة الشرعية اليمنية

وقال الربع في منشور على صفحته”عجباً كيف تغيرت الأخبار بداية العاصفة واليوم كان الحديث عن تقدمات الجيش الوطني وهزائم الحوثيين وتراجعاتهم.

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واضاف: اليوم معظم الأخبار صارت عن الغزوات والمعارك في الأراضي التي نسميها محررة.

وتابع الربع قائلاً: لقد استطاعوا حرف المعركة بنجاح وتفرغ الحوثي لتطوير قدراته لإستهداف السعودية ومنشآتها الحيوية.

وكان الربع قد شن هجوما لاذعا على قيادات الانتقالي في حلقة رمضانية من برنامجه عاكس خط بعنوان: "شلال خان".