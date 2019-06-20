شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية نهائية بعدد ضحايا المواجهات التي اندلعت في مدينة عدن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الحزام الامني في قطاع المنصورة من اعتراض موكب عرس كان يطلق خلالها مسلحين النيران بكثافة وبعشوائية في شارع التسعين بمديرية المنصورة.





وفي التفاصيل، افاد مصدر أمني ان قوات الطوارئ التابعة لقوات الحزام الامني في قطاع المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن اعترضت موكب عرس بعد بلاغ عملياتي عن قيام مسلحين بالموكب باطلاق النار بكثافة بالقرب من مصرف القطيبي بشارع التسعين.

وقال مصدر امني "أن المسلحين قاموا بالانتشار واشهار اسلحتهم عند ايقافهم من قبل قوات الحزام ومطالبتهم بتسليم مطلقي النار لاتخاذ الاجراءات الامنية المتبعة نتيجة افزاع المواطنين واقلاق السكينة العامة".

Advertisements

وأضاف المصدر "أن المسلحين اشهروا بطائق عسكرية مدعين انهم يتبعون مسؤولين في الدولة ليقوموا بعدها بإطلاق الرصاص على جنود الحزام الامني مما تسبب في اصابة كلا من الجندي محمد حريز علي سعيد (اصابة خطيرة ) والجندي طلال صالح علي يحيى.

وأكد المصدر أن قوات الحزام استطاعت السيطرة على الموقف وضبط مسلحين اثنين هما (ن .م. ا.ص ) و( س. ف. س.ا) جراء اطلاقهما النار على الجنود حيث قام قائد الحزام الامني في قطاع المنصورة النقيب كمال مطلق الحالمي بالتحقيق وذلك استعدادا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللأزمة بحقهما.

الجدير بالذكر ان قوات الحزام الامني في قطاع المنصورة بقيادة النقيب الحالمي حققت العديد من الانجازات الامنية كان أهمها ضبط عصابات الفوضى والمخدرات ومنع اطلاق الرصاص العشوائي في الافراح والمناسبات اضافة الى الاسهام بتعزيز دور الاجهزة الامنية في المدينة.