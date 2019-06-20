شكرا لقرائتكم خبر عن ليس من اليمن ....نائب عراقي : يفاجئ الجميع ويكشف بالتفصيل من اين انطلقت الطائرات المسيرة لمهاجمة منشآت نفطية سعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال البرلماني العراقي، مشعان الجبوري، إن بعض الطائرات المسيرة التي قصفت المنشآت النفطية في السعودية، انطلقت من العراق.

وذكر الجبوري، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "الفرات العراقية"، أن الولايات المتحدة الأميركية أخبرت سراً رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء عادل عبد المهدي أنها حددت نقطة انطلاق بعض الطائرات المسيرة التي قصفت منشآت نفطية في السعودية.

وكانت ميليشيا الحوثي، قد تبنت مسؤولية هجوم في الرابع عشر من آيار/مايو بطائرات مسيرة مفخخة على محطتي ضخ لخط الأنابيب "شرق غرب" الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.

وذكرت مصادر عراقية، أن قوات الأمن أخرجت النائب مشعان الجبوري، من منزله -مملوك للدولة- على إثر تصريحاته التي كشف فيها عن مشاركة طائرات مسيرة انطلقت من المنطقة الخضراء ببغداد، في الهجمات على محطات شركة أرامكو النفطية السعودية.