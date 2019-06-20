شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة يمنية : اشتي زواجه من يمني وهذا رقم هاتفي ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فتاة يمنية ساحرة الجمال تبحث عن عريس يمني وتقول : هذا رقم هاتفي لمن يريد التقدم لخطبتي والزواج بي وتعد هذه الحالة واحدة من عدة حالات مشابهة لفتيات يمنيات يبحثن عمن يسترهن بعد أن وصلت المعاناة المعيشية للأسر اليمنية ذروتها، جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإنقلابية، وإستمرار المليشيات في نهب ثروات البلد وحقوق المواطنين ..

وعدم اذعانها للسلام ولغة العقل وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة تسليم جماعة الحوثي لأسلحة الدولة المنهوبة للجيش اليمني وتسليم السلطة والإنخراط في العملية السياسية.. * من حساب الفتاة (ع.ح) بموقع تويتر.