شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طالبات يفضحن الحوثي ويكشفن اسباب صراخ وبكاء في بدرومات إحدى الجامعات بصنعاء.. شاهد ماكان يمارسة قيادي بارز في البدروم.. صورة+18 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مجموعة من طالبات إحدى الجامعات بصنعاء عن ما يحدث في "البدرومات" الخاصة بها.

وقالت الطالبات أنهن سمعن، اليوم الاربعاء، عن سماعهن لصراخ وصياح يصدر من الطابق الأرضي بجامعة 48 الحكومية بصنعاء "البدروم" وهو ما دفعهن للاقتراب من البوابة التي يصدر منها الصوت، الا أنه تم منعهن من قبل عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في الجامعة

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وبينت إحدى الطالبات انها عادت مرة اخرى إلى حيث مصدر الصوت وسمعت صياح رجال يطلبوا السماح لهم بالدخول إلى دورة المياه، الام الذي يوضح انهم محتجزين من قبل الحوثيين في ظروف صحية غير صالحة للحبس نظرا لعدم وجود دورات مياه بها

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بعدها سمح المشرف الأمني للجامعة بإدخال اثنين من عناصرهم ليقوموا بوضع "كلابش" "قيود حديدية" في ايدي المحتجزين وتم اخراجهم إلى دورة المياه

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وأضافت أن أحد المحتجزين قال حرام عليكم لنا يومين لم نستطيع قضاء حاجاتنا واحتجزتونا بدون أي تهمه

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جدير بالذكر أن جامعة 48 الحكومية، افتتحتها مليشيا الحوثي في 2015 ، واطلقوا عليها جامعة 21 سبتمبر ليتم طمس اسم ثورة 48 الدستورية التي قامت ضد النظام الامامي الكهنوتي بعد قيام الثائر علي ناصر القردعي بقتل الامام يحيى بن حميد الدين في منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء.