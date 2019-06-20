شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الجوازات بعدن يفضح المصلحة ويكشف الحقيقة. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في جوازات عدن عدم صحة وصول جوازات او حدوث أخطأ .
وقال المصدر ان الخلاف مادي مع الشركة التي تطبع وانه حتى وإن وصل العدد المطلوب لن يكون كافيا.
فيما قالت مصادر ان خطأ مطبعي طال الجوازات وكتابة الجمهورية الجمهورية بدلا من الجمهورية اليمنية لما طبع .
وذكرت مصادر ان بلغ اسعار الجوازات مبالغ كبيرة تجاوزت مائة الف ريال وبعضها بالعملات الصعبة يقودها سمسارة داخل إدارة مصلحة الجوازت غي عدن.
وبحسب المصادر ان مقر المصلحة لايبعد سوى أمتار من معاشيق حيث تتواجد الحكومة اليمنية الذي لم تحرك ساكن حيال ذلك وام تحل مشكلة مهمة تعذب اليمنيين.
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