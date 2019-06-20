شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : قطر تقوم بعمل خطير ومرعب وطلب إماراتي عــــاجل بإلغاء مجلس التعاون الخليجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب مسؤول إماراتي بسرعة إلغاء مجلس التعاون الخليجي واستبداله بتحالف جديد تستثنى قطر من دخوله.



وقال الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب شرطة دبي، في سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي في تويتر، رصدها "ناس تايمز" : "لا زلت اقول الغاء التعاون الخليجي وتاسيس التحالف الخليجي افضل بكثير".

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وأشار إلى أن "قطر عمقت خلافاتها مع دول الجوار واصبحت عودتها الى الصف الخليجي عودة مبغوضة".

واستنكر خلفان بقاء دولة قطر في إطار مجلس التعاون قائلا: "ماذا نرجو من مجلس تعاون يضم دويلة للغدر و الخيانة، في إشارة إلى قطر.

وفتح خلفان الباب لمن يريد الدخول ضمن الحلف الجديد، وقال : "صنعنا تحالفا من اراد ان يكون حليفا اهلا وسهلا ومن اراد غير ذلك فليذهب كما شاء".