شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قناة المسيرة تعلن قبل قليل استهداف محطة كهرباء في جيزان بالسعودية بصاروخ كروز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي قبل قليل في خبر عاجل قصف محطة كهرباء في جيزان بالسعودية بصاروخ كروز. وفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب السعودية". وأفاد المتحدث الرسمي للقوات التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا من نوع كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

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