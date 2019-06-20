شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الاشتباكات إلى شبوة بعد رفض قوات غير نظامية الانسحاب من عاصمة المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجددت الاشتباكات في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة بعد ساعات من نجاح وساطة قبلية في أنهاء التوتر ونزع فتيل الأزمة بين القوات الحكومية اليمنية و وقوات تعرف باسم النخبة الشبوانية وهي مجاميع مسلحة غير نظامية تتلقى دعما من الإمارات.

وعادت الاشتباكات عقب نقض قوات النخبة اتفاقاً قضى بانسحابها من المدينة، وقيام قائدها وجدي باعوم برفض الانصياع لأوامر قيادته و تمركز مع جنوده في مبنى محكمة الاستئناف ومكتب وزارة الشباب والرياضة الأمر الذي أعاد التوتر إلى المدينة مجدداً.

وكان محافظ شبوة محمد صالح بن عديو قد أعلن إنهاء التوتر بعد أيام من التوتر والخلاف بين قوات حكومية والمجاميع المسلحة.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى في الاشتباكات التي تجددت بينما تحاصر القوات الحكومية قائد النخبة مع عدد من مرافقيه في مبنى محكمة الاستئناف.