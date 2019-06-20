شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما حدث اليوم بصنعاء.. تفاصيل صادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية بصنعاء تفاصيل ما حدث اليوم في مجلس القضاء الاعلى بصنعاء.

وقالةمصدر مقرب من رئيس مجلس القضاء القاضي ان احد قيادات الحوثيين تهجم على رئيس مجلس القضاء بصنعاء وصرخ بوجهه مطالبا اياه بالاستقالة من منصبه.

وليست المرة الاولى التي يعتدي فيها حوثيون على القضاة بل سبقها عدة اعتداءات مماثلة دون ان يكون هناك اي تحرك جاد من القيادات الحوثية.

ووصف قضاة ان اﻻعتداء المتكرر على القضاة يدل على سيادة قانون البلطجة والتنفذ والجور والظلم والبغي والعدوان واكل القوي لمال الضعيف.

مضيفين ان اﻻعتداء المتكرر على القضاء هو رسالة مباشرة بأنه ﻻيمكن اقامة العدل وﻻ تحقيق العدالة وﻻ تطبيق القانون اﻻ بين الصغار ،،،

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ووجه عدد من القضاة نداء عاجل

الى رئيس مجلس القضاء اﻻعلى بتقديم استقالته فورا فﻻ يليق به ان يظل مكتوف اﻻيدي عاجزا عن ردع هوﻻء المجرمين حتى يتم ردعهم باقصى العقوبات ،،،

وطالبوا ايضا النائب العام بان ﻻ يببقى مكتوف اﻻيدي وان يقوم باتخاذ اﻻجراءات القانونية الرادعة والزاجره لوقف مثل هكذا اعتداءات خطيرة تمس النظام العام ،،،،

ونناشد جميع القضاة في عموم محافظات الجمهورية بالتحرك الجاد والمسؤول والتضامن بكافة انواعة لوقف حد فاصل لمثل هكذا اعتداءات همجية تستهدف العدالة،،

ونحذر الجهات المسؤولة وكافة افراد المجتمع واﻻعﻻميين الشرفاء من التخاذل والتغافل والتنصل من عدم التحرك الجاد لوقف هذا العدوان الهمجي الذي يعتبر مؤشر خطير على استهداف الدولة المدنية وتشويهها وسيادة قانون الغاب.