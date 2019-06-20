شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات شبوة .. المواجهات تشتعل مجددا وإعلان حظر للتجوال بعد التمرد على اتفاق برعاية التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب جندي بنخبة شبوة، مساء الأربعاء، إثر مواجهات مع وحدات من الجيش تمردت على اتفاق جرى برعاية التحالف، بين الطرفين لنزع فتيل التوتر من مدينة عتق.

وقال مصدر عسكري بنخبة شبوة "إن القوات تعرضت لهجوم من وحدات الجيش بينما كانت ستنسحب من مدينة عتق ليل الأربعاء بشكل مفاجئ ما أسفر عن إصابة جندي".

من جانبه، قال مصدر محلي في عتق لـ"نيوزيمن"، إن قوات النخبة سيطرت على مبنى المحكمة.

Advertisements

وبحسب المصدر تشهد المدينة حظراً للتجوال في الأثناء.

‏وفي مقابل ذلك، قال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إنه جرى اتفاق بين قوات النخبة الشبوانية والقوات المشتركة برعاية لجنة وساطة ومحافظ المحافظة والتحالف العربي، وبدأت قوات النخبة في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وحدات من الجيش وبتوجيهات من نائب الرئيس اليمني انقلبت على الاتفاق وهاجمت مدرعة تابعة للنخبة الشبوانية أمام مبنى سبأفون، كما هاجمت طقما تابعا للنخبة الشبوانية أمام مبنى محكمة الاستئناف.

وحمل العولقي الأطراف التي وجهت وشاركت في الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة عتق.