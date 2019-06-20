مصرع 8 عناصر من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي بارز في الضالع

لقي 8 عناصر من مليشيات الحوثي الموالية لإيران مصرعهم، فيما جُرح آخرون غرب منطقة باجة حجر شمال غربي الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات المشتركة والحزام استهدفت موقعاً حوثيًا في منطقة "التِّنامي" غرب "باجة حجر"، كانت عناصر المليشيات تتمركز فيه وسلاحها الذي موّهته بين الأشجار.

إلا أن القوات المشتركة باغتتهم بالقصف العنيف، وهو ما أدى إلى مصرع وجرح جميع من كانوا في الموقع، فضلًا عن تدمير السلاح الذي كان بحوزتهم.

مصرع قيادي حوثي

Advertisements

وأفادت مصادر مصرع القيادي الحوثي المُكنى أبو محمد القحيم، الذي ينتمي لمحافظة إب، قتل بمعارك بين القوات الحكومية والحوثيين شهدتها مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

وبحسب المصدر فقد قتل القحيم مع عدد من مرافقيه ويعد من القيادات الميدانية الحوثية الفاعلة ويشغل مدير أمن منطقة ربابة بمديرية القفر شمال إب.

جدير بالذكر أن مصرع القيادي الحوثي القحيم، يأتي بعد نحو اسبوعين من مقتل القيادي الحوثي المُكنى أبو سليم القحيف والذي ينتمى لنفس المديرية، بمحافظة اب.