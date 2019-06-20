شكرا لقرائتكم خبر عن مع اشتباكات شبوه …وصول قيادي بارز الى محافظة شبوه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل مساء الامس اللواء الركن أحمد مساعد حسين إلى محافظة شبوة قادما من سلطنة عمان بعد رحلة علاجية استغرقت مايقارب الستة الأشهر

وأكدت مصادر مقربة أن اللواء بن مساعد وصل بعد مغرب الامس إلى مسقط راسة بمنطقة جباه بمديرية نصاب ليواصل قيادة الهيئة الشعبية التي تطالب بحقوق أبناء المحافظة

وتاتي عودة بن مساعد وسط تصاعد للاحتقان في محافظة شبوة ويحظى بن مساعد بشعبيه في محافظة شبوه وقد شغل عدة مناصب في الدولة

