الرئيس الأمريكي يفاجأ الجميع بارسال رسالة تهنئة مؤثرة لطالبة يمنية متفوقة ( شاهد 3 رسائل )

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عدن - ياسمين التهامي - ترامب رئيس اكبر دولة في العالم يهني تلميذة تفوقت في مدرستها ، انه امر ملفت للغاية ، و تفوقت في المدرسة يعني مش في دراستها العليا ولا حتى في الجامعية ... بعيدا عن شخص ترامب فمثل هذه الرسائل يتولاها بروتوكوليا الادارة المختصة في البيت الابيض ، وبعيدا ايضا عن دلالات تفوق تلميذة يمنية في الولايات المتحدة ، هناك رسالة عن كيف تبني المجتمعات نفسها وكيف تهتم بمتفوقيها و تشجع ملكاتهم ، وكذا الدفع بالجميع للمثابرة للمنافسة على التفوق ، وهي تفعل لانها تعرف انها بهكذا عمل تخدم مجتمعها و تعزز قدرات وطنها بالاستثمار في المجتمع ومتفوقيه على وجه الخصوص .
… احنا وفي كل الاطراف تركوا الجنود الذين وظيفتهم القتال وتقاضوا نظير هذه الوظيفة اجورا من المال العام طوال سنوات مضت ، وتركوا الرجال من الموالين لكل طرف منهم ، وركزوا على الجيل الجديد الذي كان يفترض ان يدفع به للمدارس و المعاهد والتعليم ككل ليصبح مؤهلا و تحث مواهبه وتصقل قدراته لمساعدة مجتمعه وبناء وطنه مستقبلا ، وسحبوه الى جبهات القتال ليموت ، والسبب هو حسابات ذاتية لدى كل الاطراف .
… وقلك ليش الغرب متقدم ماديا ؟!! متقدم لانه يلتزم النظام والقانون ، متقدم لانه يفكر بشكل سليم لمجتمعه و لوطنه ، متقدم لان هناك ارادة وطنية جامعة تتصرف في الشأن العام
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