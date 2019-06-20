شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المحافظات اليمنية التي بدأت فرض تأشيرة دخول بالفيزا للتنقل من محافظة الى اخرى ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقال للكاتب الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، عبدالله الشادلي، امتدح فيه مجلسه مدعيا أنه كيان جنوبي يمثل تطلعات أبناء المحافظات الجنوبية.

وفي معرض حديثه، زعم الكاتب أن المجلس يتعرض لحملات تشويه إعلامية من قبل إيران وقطر نظرا لمواقفه ضد الحوثيين.

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الكاتب قال في مقاله الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" : " وفيما يؤمِّن الانتقالي مناطقه للنازحين، يمنع الحوثي الناس من التحرك في مناطق سيطرته التي يعتبرها جميعاً مناطق حربية، ويفرض تأشيرة دخول بالفيزا على أي عربي في حدود مناطق نفوذه.. حيث يلزم العرب والأجانب بتأشيرة دخول من مأرب أو الضالع".

وأضاف أن الحوثي اعتقل عشرات اليمنيين الذين يعودون من عدن إلى صنعاء، مطبقاً الفصل بين صنعاء والجنوب.

ولم يتطرق الكاتب إلى الاتهامات التي يواجهها المجلس الانتقالي بتبعيته للإمارات وارتباط قياداته وأجنداته بإيران، بحسب اتهامات سعودية ويمنية سابقة.