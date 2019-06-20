شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : اصابة وزير في الحكومة الشرعية بعد اقل من 48 ساعة على اتهامه للامارات باحتلال سقطرى .. واعلامي بارز يخاطبه:«نصحتك لا تصدق الاخوان» ..( صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصيب وزير الدولة في الحكومة الشرعية بتسمم غذائي في احد المطاعم بالعاصمة المصرية القاهرة

ونشر الوزير عبدالغني جميل صورا على حسابة بالفيسبوك رصدها موقع "صوت المغتربين"، اثناء تلقيه العلاج في احد مستشفيات القاهرة

وعلق الوزير جميل على الصور بقولة ، انه اصيب بتسمم غذائي في احد المطاعم وتم نقله الى المستشفى فور خروجه من المطعم ، وختم الوزير منشورة بالمثل الشعبي « ماتموت العرب إلا متوافيه» في اشارة ظمنيه منه على ان تعرضه للتسمم الغذائي كانت عملية مدبرة .

وكان وزير الدولة عبدالغني جميل بعد اثار ردود فعل واسعة يوم امس الاربعاء بتصريحاته التي نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي واتهم فيها الامارات باحتلال جزيرة سقطرى .

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وقال الوزير في منشورة الذي رصدة موقع "صوت المغتربين" :

( ماذا تريدون من سقطرى لا يوجد فيها حوثي لا توجد فيها قاعده او داعش أو اَي عناصر تخريبيه على الإطلاق .. لايوجد هناك اَي مبرر يذكر بتواجد الامارات في جزيره سقطرى هذا يعني احتلال بمعنى الكلمه احتلال متكامل الاركان أتمنى من فخامه الاخ الرئيس والحكومه لاتخاذ قرار حاسم في هذا الامر ومكاشفه الشعب ماذا يحصل وماذا يدور وتوضيح للرأي العام عهداً ووعداً لن نكون شماعات او جسر عبور لاحتلال جزرنا وموانئنا وانتهاك سياده بلدنا مهما دفعنا الثمن في الدفاع عن سيادتنا وكرامتنا لا والف لا لن نسكت لن نسكت طفح الكيل ) .

وفي تعليق غريب على صور الوزير جميل وهو على المستشفى بعد اصابته بالتسمم الغذائي ، قال الاعلامي المثير للجدل فهد الشرفي « قلت لك بطل تصدق الاخونج مارضيت » ، واعتبر متابعون ان تعليق الشرفي يعد اعتراف واضح وصريح بأن اصابة الوزير بالتسمم الغذائي كانت عملية مدبرة بسبب مواقفة الاخيرة .