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العملات الاجنبية تواصل الصعود وسط تراجع للريال اليمني مع بداية اليوم الخميس…اخر التحديثات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك مع بداية اليوم الخميس ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 149.5 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 151 ريالاً

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الدولار الأمريكي 562 ريالًا

, أسعار البيع:

الريال السعودي بـ 150.5ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 152 ريالاً.

الدولار الأمريكي 564 ريالًا

مع العلم ان اسعار العملات قابلة التغيير في أي لحظة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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