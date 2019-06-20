شكرا لقرائتكم خبر عن انباء عن زيارة مرتقبة للسفير الامريكي لعدن في يومنا هذا الخميس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت انباء من العاصمة المؤقته عدن انه يزور سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد لدى اليمن، كريستوفر هنزل العاصمة المؤقته عدن، يومنا هذا الخميس. وقالت مصادر محلية ان هنزل سيجري لقاء مع رئيس الوزراء معين عبدالملك في قصر معاشيق بالعاصمة عدن. وتعد هذه اول زيارة للسفير الامريكي الجديد الى عدن، منذ تسلمه مهامه قبل شهر من الان.

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