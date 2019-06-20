شكرا لقرائتكم خبر عن ذا ناشيونال تكشف بعض تصريحات وزير الإعلام اليمني بواشنطن: لا نريد قهر الحوثيين ونتجنب خوض معركة ضدهم في صنعاء! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يوم الثلاثاء إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لا تريد خوض معركة عسكرية مع الحوثيين على صنعاء ، عاصمة البلاد التي استولى عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في عام 2015.
وأخبر الوزير ، أثناء زيارته لواشنطن هذا الأسبوع ، مجموعة من الصحفيين أن حكومته “ترغب في تجنب سفك دماء اليمنيين” وتجنب خوض معركة عسكرية في صنعاء.
وأضاف: “القوات الحكومية على بعد 20 كيلومترا من صنعاء وهي قابعة هناك منذ عام … نحن قادرون على تحقيق النصر لكننا لا نريد قهر الحوثيين عسكريا من أجل اليمنيين.. نريد حلا سياسيا ونحن جادون في عملية السلام.”
وجاءت تعليقاته بعد أن وصل عدد القتلى في الحرب الأهلية في البلاد إلى 91،600 ، وفقًا لموقع بيانات النزاعات المسلحة.
وأعرب المسؤول اليمني عن تحفظاته العميقة بشأن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ودور المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى اليمن ، مارتن غريفيث.
وقال الإرياني: “السيد غريفيث ضلل المجتمع الدولي ، لقد أراد أن يحقق نصرًا مزيفًا [في ستوكهولم] لتحقيق مجد شخصي له”.
وكان اتفاق استوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بين الحكومة والمتمردين يحوم حول مفاهيم أساسية تشمل المعتقلين ، ومطار صنعاء وميناء الحديدة.
وحول الاتفاقية قال الإرياني “بكل أسف لم يتحقق أي شيء” ، وزاد في توجيه لومه الى فشل تنفيذ اتفاقية استوكهولم مؤكداً أنه “وبسبب وقف إطلاق النار في الحديدة بعد توقيع الاتفاقية ، أعاد الحوثيون الانتشار في أماكن أخرى وأصبحوا قادرين الآن على شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على البلدان المجاورة. هذه هي نتيجة ستوكهولم “.
وعندما سألته “ذا ناشيونال” عما إذا كانت حكومته قد فقدت الثقة في السيد غريفيث ، أوضح أن القضية ليست الثقة أو فقدان الثقة في غريفيث ، بل إن الحكومة تهتم فقط بالتنفيذ الكامل لاتفاقية استكهولم.
وعندما سئل عن امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية متزايدة ، مثل إطلاق صاروخ أرض جو على طائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي ومهاجمة مطار مدني سعودي ، قال الإرياني “كلما زاد الضغط على إيران ، ستصل أسلحة أكثر تطوراً إلى الحوثيين. إيران تحرك الحوثيين ، وتسيطر عليهم بشكل كلي “.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أوضحت في بيان يوم الأحد الماضي بأنه “تم إسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 في اليمن بصاروخ حوثي أرض-جو من طراز SA-6 وذلك في السادس من يونيو 2019.”
وخلص التقرير إلى أن “نجاح التصويب بالرغم من علو المسافة يشير إلى تحسن في قدرة الحوثيين السابقة ، ونقيم هذا الأمر بأنه ناتج عن مساعدة إيرانية لهم”.
ويرى الوزير الإرياني أن العقوبات الأمريكية على إيران سيكون لها تداعيات إيجابية على المدى الطويل، حيث قال: “نتائج العقوبات على إيران لن تكون سريعة ولكنها ستكون إيجابية بالمدى الطويل”.
وأشار أيضاً الى أن الحوثيين يقدمون التبرعات لحزب الله اللبناني.
ويؤكد أيضاً بأن الحوثيين القادمين من الجبال يفتقرون إلى الخبرة السياسية وأن “خبراء حزب الله وإيران هم الذين يسيطرون عليهم ويتحكمون بخطواتهم”.
الإرياني أشار أيضاً إلى وجود تعاون سري بين الحوثيين والقاعدة.
وقا في هذا الصدد: “لم تنفذ داعش وتنظيم القاعدة أي هجمات في مناطق الحوثي بينما يتم تهريب الأسلحة إلى الحوثيين عبر أراضي تسيطر عليها القاعدة في اليمن”.
وسيجتمع الإرياني بمسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونغرس هذا الأسبوع للدفاع عن استمرار الدعم لحكومته وللضغط من أجل حل سياسي، قائلاً “"الخليج 365" لم يعد سعيداً ، إنه يواجه التشرذم كل يوم”.
الرابط: https://www.thenational.ae/world/mena/yemeni-government-not-seeking-military-battle-for-sanaa-minister-says-1.876533
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