‏طالبان يمنيان يتعرضان لهجوم عرقي في المجر، والمدعي العام يوجه للمهاجمين تهمة ”الكراهية العرقية”

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عدن - ياسمين التهامي - ‏وجه مكتب المدعي العام لمقاطعة بيكس المجرية بشكل رسمي تهماً ضد شابين من المجر بالاعتداء على شابين يمنيين، بدافع الكراهية ما تسبب بأضرار جسدية لهما.

‏ويدرس أحد الشابين في إحدى جامعات مقاطعة بيكس ، بينما يدرس الآخر في مدينة زيجيد.

‏وقد وقع الهجوم أمام مؤسسة تجارية في مقاطعة بيكس في الصيف الماضي ، لكن الأمر استغرق حتى هذا الشهر كي تحدد السلطات أن الحادثة تعتبر جريمة كراهية.

‏وبحسب ما نشره موقع ⁦‪http://24.hu‬⁩ ، فقد كان الطالبان اليمنيان يتحدثان مع بعضهما باللغة العربية ، وسمعهما شابان مجريان فقاما بتوجيه ألفاظ ساخطة للطالبين وقالا لهما بصوت عالٍ: “أنتم أيها المهاجرون ، عودوا الآن الى المنزل واغربوا عن أنظارنا وإلا! هذه المجر ، فأياكم أن تتحدثوا إلا باللغة المجرية!”.

‏ويضيف الموقع: “الطالبان غادرا المكان لكن الشابين تبعاهما، حيث تم الإمساك بأحد الطلاب ودفعه إلى الأرض. ثم تم الاعتداء على الطالب الآخر ، ودفعه إلى الأرض وركله مرارًا وتكرارًا بحذاء عليه قطعة حديدية”.

‏التحقيق الذي استمر عدة أشهر أكد المؤكد: الطالبان تعرضا لهجوم عرقي. وبناءاً على هذا، لا يتم توجيه الاتهام للمهاجمين بالاعتداء الذي يتسبب بضرر جسدي فقط ولكن يتم أيضاً اتهامهم بارتكاب جريمة “الكراهية”.

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