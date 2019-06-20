قوات الجيش مدعومة بمقاتلات التحالف تحقق انتصارات واسعة في البيضاء وتعز

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد التحالف العربي، الأربعاء، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي البيضاء وتعز، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة حوثية بمحافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

ففي محافظة البيضاء، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، كما حققت تقدما بالسيطرة على مواقع المليشيات الانقلابية المطلة على اليسبل بمنطقة الوهبية، والوصول إلى وادي عبل.

وبالتزامن مع المعارك على الأرض، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع مليشيا الحوثي في "الشبكة" أسفرت عن تدمير آليات ومعدات للمليشيا المدعومة من إيران.

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