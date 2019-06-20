تنفيذ حكم القتل في سيدة يمنية قتلت مواطنتها وأحرقت جثتها

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات بمنطقة نجران، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جاء نص البيان كالتالى:

قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى"، وقال تعالى "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون"

أقدمت فاطمة على حسين السالمى (يمنية الجنسية) على قتل سابرة محمد سعد آل سدلة (يمنية الجنسية) وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب فى وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذى كانت ترتديه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضى بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكى بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية الأربعاء، بمدينة نجران فى منطقة نجران، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله فى كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر فى الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعى سيكون مصيره".