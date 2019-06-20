شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني : مدير امن شبوه بصحة جيدة وشبـوة بنيان مرصوص بالنخبة والجيش والشرطة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر أمني بشرطة محافظة شبوة مزاعم إغتيال مدير عام الإدارة العامة للأمن الشرطة العميد ركن عوض مسعود الدحبول، مبينًا بأن العميد بصحة جيدة ويتابع مستجدات الأحداث عن كثب ويشرف بنفسه على عملية التهدئة فيما بين الأطراف المتنازعة.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة لشرطة محافظة شبوة على مسافة من الجميع وتبذل قصارى جهودها لتحقيق الإستقرار في المدينة.. مهيبًا بكافة منتسبو الأمن والشرطة إلى الإلتزام بالمعاملة المهنية والأخلاقية مع أفراد كافة الوحدات العسكرية والأمنية وألوية النخبة كونهم جهة يعوَّل عليها الجميع في حماية الوطن والمواطن.

وأشاد المصدر بدور قيادة المحافظة والقيادات السياسية من مختلف الأطراف والمشائخ والأعيان والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة الذين بادروا بالتدخل العاجل كوساطة لإيقاف النزاع وإرساء حالة من الإستقرار.

وشدد المصدر الأمني في ختام حديثه على تغليب مصلحة شبوة وأمنها وإستقرارعا بإعتبارها السقف الذي يرتكز على أعمدة أمنها وجيشها ونخبتها و عقلائها ووجهائها وقياداتها الحكيمة التي لن تسمح لهذا السقف بالإنهيار لأنه يرتكز على النخبة والجيش والأمن كالبنيان المرصوص، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأحداث والتعاطي بمسؤولية وإقتدار نظرًا لما تشهده شبوة من أزمة ليس فيها منتصر والمنتصر فيها مهزوم فدماء شبوة أغلى من كل مادونها.