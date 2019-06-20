شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تفاصيل جديدة حول احداث شبـوة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر خاص في شبوة أن وساطة قام بها بعض المشايخ من شبوة نجحت في إيقاف الاشتباك الذي دار بين القوات المشتركة والنخبة الشبوانية .
وقال المصدر إن مدير أمن شبوة الدحبول بخير ولا صحة لمقتله حسب تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن مقتله.
واشار المصدر إلى قوات النخبة الشبوانية انتشرت بشكل أكبر في عتق بعد انسحاب معظم قوات جحدل من مواقعها .
واضاف المصدر أن المستشفيات في عتق لم تسجل أي قتيل أو جريح حتى اللحظة .
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