شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: عتق بالكامل بيد هذه القوات بعد اشتباكات عنيفة وشرسة خلفت قتلى وجرحى.. إعلان عـــاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات النخبة الشبوانية، مساء اليوم احكام سيطرتها على عاصمة محافظة شبوة عتق، عقب مواجهات عنيفة مع قوات من الجيش.

وقال مصدر محلي، أن اشتباكات اندلعت بين قوات من النخبة الشبوانية واخرى من اللواء 21، ادت الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

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وأضاف المصدر: انه استخدمت في الاشتباكات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، قبل أن تحكم النخبة سيطرتها على مطار المدينة.

من جانبه أكد عضو رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، انه بعدما تم الأتفاق بين قوات النخبة الشبوانية والقوات المشتركة برعاية لجنة الوساطة ومحافظ المحافظة والتحالف العربي بدأت قوات النخبة في تنفيذ الأتفاق إلا ان وحدات من الجيش وبتوجيهات من نائب الرئيس اليمني انقلبت على الأتفاق وهاجمت مدرعة تابعة للنخبة الشبوانية امام مبنى سبافون، كما هاجمت طقم تابع للنخبة أمام مبنى محكمة الإستئناف.

وأختتم بأن الأطراف التي وجهت وشاركت في الإنقلاب على الأتفاق تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة عتق في هذه اللحظات.