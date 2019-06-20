شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يضع ”استفهام” أمام الأمم المتحدة ويدعوها الا تكون من ”المطففين” ويتحدث عن خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب عضو المجلس السياسي الأعلى للانقلاب محمد علي الحوثي الأمم المتحدة بالحفاظ على مهنيتها، وألا تغش في الميزان، وتكيل بأكثر من مكيال فتكون من المطففين.

وقال الحوثي، مساء اليوم الاربعاء، في تغريدة بصفحته على موقع التدوين المصغر “تويتر” :” ‏مهنية الأمم المتحدة لماذا لم نرها في جرائم التحالف باليمن”.

ودعا الحوثي إلى “وضع علامة استفهام كبيرة” حول هذا التناقض من جانب الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة، ومواقفها بما فيها مجلس الأمن الدولي، هيئتها التنفيذية.

وقال الحوثي: “طبعا نحن مع كشف الحقيقة بالنسبة لجريمة ‎خاشقجي ونطالب أيضا بكشف (ما اسماه) إجرام العدوان وحلفائه في اليمن ما لم فالأمم المتحدة تؤكد كيل التطفيف”.

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