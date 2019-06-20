شكرا لقرائتكم خبر عن البشير يتبادل ”النكات” مع وكلاء النيابة.. و72 محام إسلامي للدفاع عنه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “الانتباهة” السودانية، إنها علمت من مصادرها، داخل هيئة الدفاع عنه، أن النيابة لم توجه للرئيس السوداني المعزول عمر البشير تهما تتعلق بقتل المتظاهرين، أو إعطاء توجيهات بقتلهم، وكشفت الصحيفة أن البشير بعد سماع التهم الموجهة له من النيابة دخل في ونسة وقفشات مع عدد من وكلاء النيابة، وأشار إلى أن هيئة الدفاع التي سوف تترافع عن البشير تتكون من (72) محامياً ينتمون للحركة الإسلامية.
وكان البشير التقى مع وفد من مفوضية حقوق الإنسان في محبسه بمعتقل “كوبر” واشتكى لهم من “كثرة البعوض”.. فيما عزت تقارير سودانية محلية أن إحالة البشير إلى المحاكمة، جاءت للتغطية على المذابح التي ارتكبها المجلس العسكري الانتقالي بحق المتظاهرين السلميين.
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