شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الاماراتية تنسحب بشكل مفاجئ من محافظة شبوه والمحافظ يصدر أول اعلان ويكشف مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محافظ شبوة يعلن انها التوتر في عاصمة المحافظة بعد ايام من الخلاف بين قوات الجيش والنخبة الشبوانية .

اعلن محافظ محافظة شبوة الاستاذ محمد صالح بن عديو عن انها حالة النزاع في عاصمة المحافظة بعد ايام من التوتر والخلاف بين وحدات حكومية وقوات النخبة الشبوانية.



وووجه محافظة شبوة التحية لكل ابناء المحافظة الذين تناسو خلافاتهم ولبو نداء الحفاظ على السلم وذلك بعد انسحاب قوات النخبة الشبوانية من مواقع الاستحداثات الاخيرة في مدينة عتق .



وقال المحافظ في تغريدة له في تويتر ان الرهان على جر محافظة شبوة للعنف رهان خاسر فشبوة دائما تخيب امال الطامعين في سقوطها في مستنقعات العنف .

Advertisements



وكانت قوات النخبة الشبوانية قد انسحبت من جميع المواقع المستحدثه في عاصمة المحافظة والتي تسببت في توتر الوضع الامني في المحافظة خلال اليومين الماضية .



وجاء الانسحاب نتيجة وساطة قامت بها شخصيات اجتماعية في المحافظة ادت لعودة الوضع الامني في عاصمة المحافظة لما كان عليه قبل ايام وعاودت القوات الامنية التابعة للحكومة الانتشار في عاصمة المحافظة قبل لحظات .

مراقبون أشادوا بتعقل ابناء شبوه وتحكيم العقل والحكمة وخطورة التداعيات وانهم سيكون ضحية طيش ومراهقة وعيدروس الزبيدي واطماع اماراتية سيكون القاتل والمقتول من شبوة وثأرات ستطحن المحافظة التي تتكون من نسيج قبلي متماسك ‫#شبوه_تدحر_فتنة_الامارات‬

شبوه_تدحر_فتنة_الامارات

مصادر اضافت لموقع هنا عدن عن تجدد الاشتباكات في عتق بعد اتفاق الانسحاب وان

‏رئيس الوزراء ابلغ السلطات في عتق بالاتفاق عن انسحاب مليشات النخبة المهرية انسحبوا و بقي وجدي با عوم نجل وزير الصحة في حكومة الشرعية

‏الذي فجر الوضع رافضاً الانسحاب والاتفاق

‏وجدي باعوم احد قادة النخبة في شبوة

‏عسكري مجند في الحرس الجمهوري تبع احمد عفاش