شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوة عسكرية ضخمة تتحرك من مأرب لمساندة قوات الأحمر في عتق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر وثيقة لـ"الأمناء" بأن قوة عسكرية تحركت مساء اليوم الأربعاء من محافظة مأرب في طريقها إلى مدينة عتق بمحافظة شبوة .
وأوضحت المصادر بأن قوة عسكرية قوامها لواء وثلاث كتائب أمن مركزي تحركت من مأرب بعد المغرب في طريقها إلى عتق لمساندة القوات التابعة لحزب الإصلاح والتي يشرف عليها نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر .
وكان التوتر قد عاد من جديد إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ، مساء اليوم الأربعاء ، عقب أقل من ساعة على بنود تهدئة كشف عنها عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي.
المصادر أكدت أن قوات شمالية من اللواء 21 التابع لعلي محسن الأحمر القيادي العسكري في تنظيم إخوان اليمن ، تسببت بعودة التوتر في عاصمة شبوة عتق ، عقب اعتداء على قوات من النخبة الشبوانية.
هذا وكانت كتيبة من القوات الشمالية التابعة لنفس اللواء الموالي للأحمر قد اعتدت قبل أيام على قوات من كتائب المقاومة الجنوبية في شبوة وتسببت بتوتر مع الكتائب وقوات النخبة.
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