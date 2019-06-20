مليشيا الحوثي تزعم استهداف محطة كهرباء في جازان بصاروخ كروز

زعمت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019، استهداف محطة كهرباء في جيزان.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للمليشيا، إن الاستهداف لمحطة الكهرباء في منطقة الشقق بجازان، تم بصاروخ كروز.
ولم يصدر عن التحالف حتى اللحظة ما ينفي أو يؤكد صحة الاستهداف.
يشار إلى أن المليشيا استهدفت مطار أبها الدولي، قبل أيام، بصاروخ كروز.
وأدى استهداف مطار أبها المدني إلى إصابة 26 مسافرا من دول مختلفة.
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