قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
وكان سبعة من مليشيا الحوثي قد لقوا مصرعهم بقصف لمقاتلات التحالف، في وقت متأخر من مساء أمس، بالمديرية ذاتها.
وتشهد باقم، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر قصف جوي على مواقع المليشيا في باقم شمالي صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.