قصف جوي على مواقع المليشيا في باقم شمالي صعدة

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، حزيران 19، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن القصف ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

وكان سبعة من مليشيا الحوثي قد لقوا مصرعهم بقصف لمقاتلات التحالف، في وقت متأخر من مساء أمس، بالمديرية ذاتها.

وتشهد باقم، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.