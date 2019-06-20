شكرا لقرائتكم خبر عن انتزاع 2000 لغم أرضي زرعها الحوثيون في حرض بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني، كميات كبيرة من الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة، التي زرعتها مبليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية حرض شمالي محافظة حجة (شمال غرب البلاد).

وأوضح موقع “سبتمبرنت” التابع للجيش الوطني، أن الفرق الهندسية في المنطقة العسكرية الخامسة، انتزعت أكثر من ألفي لغم أرضي، وعبوة ناسفة، من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض، تنوعت بين الفردية، والمدرعة، بالإضافة إلى القذائف المتفجرة، والعبوات الناسفة.

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وأشار الموقع إلى أن الميليشيا زرعت قبل دحرها من المزرعتين، كميات كبيرة من الألغام الأرضية، والعبوات الناسفة بشكل هستيري في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم الجيش الوطني.

وكان مساعد المدير العام لمشروع “مسام” السعودي لنزع الألغام في اليمن خالد العتيبي، أعلن في تصريح سابق، أن “كمية الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية، صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقال العتيبي إن فرق “مسام” تمكنت من نزع أكثر من 55 ألف لغم وعبوة ناسفة بمختلف أشكالها وأنواعها في خمس محافظات يمنية فقط منذ انطلاق المشروع بعد منتصف 2018.