شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عظمي تفاجأ " السيسي " والحكومة المصرية بتقديم طلب غير متوقع وتتواصل مباشرة مع عائلة " مرسي " ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها بوفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، الأربعاء، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.

وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

وطالبت نائبة رئيس البرلمان كلاوديا روت، أمس الثلاثاء، بتحقيق نزيه وشامل وشفاف في أسباب الوفاة".

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كما طالبت كلاوديا روت، بتحقيق شامل في الظروف غير الإنسانية في السجون المصرية

وقدمت تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة تعازي رسمية في وفاة مرسي، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته.

وتوفي مرسي، الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ 68 عامًا، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر. وطلب الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

يذكر أن مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر والأول بعد ثورة 25 كانون الثاني وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وكان قد أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 بالمئة من أصوات الناخبين المشاركين وبدأت فترته الرئاسية يومها وتولى مهام منصبه في 30 حزيران 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 حزيران من العام نفسه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في العام 2017 بسجن مرسي مدة ثلاث سنوات لإدانته بإهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية قبل عزله عن الحكم في 2013.