شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة..تواصل الاشتباكات بين ”نخبة” الامارات و”قوات هادي” وأنباء عن مقتل 21 [فيديو] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مقتل 21 من النخبة الشبوانية وقوات هادي في شبوة [مصدر محلي]

قتل وجرح العديد من عناصر قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات، والقوات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي في محافظة شبوة (شرق البلاد).

وقال مصدر محلي لـ”المشهد اليمني” إن قوات النخبة الشبوانية تسعى إلى السيطرة على جميع المقار والمؤسسات الحكومية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

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وأضاف المصدر الذي فضل دعم ذكر اسمه إن “العديد من المسلحين على متن عربات يتبعون قوات النخبة الشبوانية المدعومة من دولة الامارات اشتبكت مع القوات العسكرية الموالية للرئيس هادي تتبع اللواء 21 والتي تعمل على تأمين تلك المقار وتطالبها بمغادرتها”.

وأشار المصدر إلى أن الجانبين استخدما الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بينها قذائف “آر بي جي” في المواجهات، لافتاً إلى أن الاشتباكات أدت إلى سقوط 21 قتيل من الطرفين جراء المواجهات المستمرة منذ يوم أمس في محافظة شبوة.

وبين المصدر أن اصوات الرصاص ما تزال تسمع حتى اللحظة في انحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، في حين خلت الشوارع من المارة.

الجدير بالذكر أن شبوة تعد أكبر محافظة من حيث المساحة وتنقسم إلى 17 مديرية، وتعتبر محافظة نفطية ويتواجد فيها “ميناء بلحاف” مركز تصدير الغاز المسال.