شكرا لقرائتكم خبر عن الحزام الامني في لحج يمنع ابناء تعز من العبور لدخول عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت احدى النقاط التابعة لقوات الحزام الامني في محافظة لحج (جنوب البلاد)، اليوم، ابناء مخافظة تعز من العبور للوصول الى العاصمة المؤقتة عدن

وقال مصدر حقوقي ل"المشهد اليمني" ان ‏نقطة الحزام الأمني في منطقة خبت الرجاع بمحافظة لحج على الطريق الرابط بين محافظات؛ ‎عدن – ‎لحج – ‎تعز تمنع المواطنين من ابناء محافظة تعز من دخول عدن حتى اللحظة.

واوضح المصدر ان عشرات الاسر والمواطنين عالقون منذ الصباح في النقطة، جراء استمرار رفض المسؤولين عن النقطة من العبور.