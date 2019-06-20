شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام للانتقالي الجنوبي في المهرة.. وقبائل المحافظة ترد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، مساء اليوم الاربعاء، كافة أبناء المحافظة الى الحوار وعدم الانجرار خلف تأثيرات الصراع التي تشهدها المحافظة( في اشارة الى رفض قبائل المهرة لخطوات “الانتقالي”).

وأكد الانتقالي في بيان، اطلع عليه “المشهد اليمني” على ضرورة وسرعة تشكيل النخبة المهرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة والعمل مع كل القوى الخيرة لبناء قوة عسكرية دفاعية أمنية من أبناء المحافظة أسوة ببقية المحافظات الجنوبية.

وكانت قبائل محافظة المهرة، اعلنت مطلع الاسبوع الجاري، رفضها إنشاء أي مليشيات خارج إطار الدولة، وأجهزتها الرسمية، وذلك في رد مباشر على محاولات “الانتقالي الجنوبي” النخبة المهرية.