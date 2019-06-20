شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ردا على تقرير اممي: نرفض اي محاولات المساس بقادتنا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رفضها أية محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بنظر هذه القضية وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة".

وتابع: "نرفض بشدة أي محاولة للمساس بقيادة المملكة أو إخراج القضية عن مسار العدالة في المملكة أو التأثير عليه بأي شكل كان (..) ونؤكد بأن سيادة المملكة وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية أمر لا مساومة فيه".

وأشار إلى أنه "لا جديد.. المقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام".

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وأكد أنه "يتضمن تقرير المقررة في مجلس حقوق الإنسان تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته".

وأوضح الجبير أن "المحاكمات الجارية في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي يحضرها ممثلون لسفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى تركيا ومنظمات حقوقية سعودية".

وأضاف أن "قيادة المملكة وجهت بإجراء التحقيقات اللازمة، والتي أدت إلى إيقاف عدد من الأشخاص المتهمين بالقضية والتحقيقات مستمرة والمحاكمات جارية".

وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان نشرت الأربعاء، تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدًا.